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27.09.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Güvenli Bölge mesajı
New York'ta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.
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