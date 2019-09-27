27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.09.2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Güvenli Bölge mesajı

New York'ta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Güvenli Bölge mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Güvenli Bölge mesajı
Fuat Oktay'dan önemli deprem açıklaması
Fuat Oktay'dan önemli deprem açıklaması
Ege Denizi'nde deprem!
Ege Denizi'nde deprem!
Depreme canlı yayında yakalandılar
Depreme canlı yayında yakalandılar
Dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...
Dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Türk savaş uçakları Suriye hava sahasında
Türk savaş uçakları Suriye hava sahasında
Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları belli oldu
Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları belli oldu
HDP'lilerden Diyarbakır annelerine çirkin saldırı ve tehdit
HDP'lilerden Diyarbakır annelerine çirkin saldırı ve tehdit
Başkan Erdoğan, FOX sunucusuna haddini bildirdi
Başkan Erdoğan, FOX sunucusuna haddini bildirdi
Polise kafa tutan magandalar tutuklandı
Polise kafa tutan magandalar tutuklandı
İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü
İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü
Daha Fazla Video Göster