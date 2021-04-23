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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

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Giriş: 23.04.2021 23:19
Güncelleme:23.04.2021 23:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.

BİR KRİTİK TEMAS DAHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

İLK GÖRÜŞME BAŞKAN ERDOĞAN İLE BIDEN ARASINDA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Başkan Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

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