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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de gündemi değerlendirdi

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Giriş: 15.05.2020 21:50
Güncelleme:15.05.2020 21:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, 80 ülkeye yardım yapıldığını da vurguladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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