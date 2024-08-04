Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Refah Sınır Kapısı'nda önemli açıklamalar: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır - Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Fidan, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor" dedi.

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