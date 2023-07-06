06 Temmuz 2023, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flaş İsveç açıklaması: Terörizmle mücadelede sağlam tavır sergilemeli
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın beşinci toplantısı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde bugün yapıldı. Toplantıya dair Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yaptı. Fidan, "İsveç'in NATO için ilerleme sağlayıp sağlamadığını gözden geçirdik." dedi. Bakan Fidan ayrıca, "NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır" mesajını verdi. Fidan, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor." ifadelerini kullandı.