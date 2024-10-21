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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan “Fetullah Gülen” açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan “Fetullah Gülen” açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 12:07
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Bizi hiçbir zaman için bir rehavete gevşemeye itmeyecektir. Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış bu gençlerimizi kendi vatanlarına milletlerine kutsal değerlerine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Yol yakınken dönmeyi bilsinler.” ifadelerini kullandı.
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