21 Haziran 2023, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı ile ilk temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir uluslararası zirveye ilk kez katılıyor. Ukrayna'ya yardım için düzenlenen bir etkinlik nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.