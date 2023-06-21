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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı ile ilk temas

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 11:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir uluslararası zirveye ilk kez katılıyor. Ukrayna'ya yardım için düzenlenen bir etkinlik nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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