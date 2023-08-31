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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan ortak basın toplantısında flaş açıklamalar

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Giriş: 31.08.2023 17:51
Güncelleme:31.08.2023 17:51
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. İki bakan yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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