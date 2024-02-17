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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan UCM Savcısı Karim Ahmad Khan ile görüştü!

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Giriş: 17.02.2024 21:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih’te Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile görüştü.
Bakan Fidan UCM Savcısı Khan ile görüştü!
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