17 Şubat 2024, Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan UCM Savcısı Karim Ahmad Khan ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih’te Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile görüştü.