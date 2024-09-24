Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM kürsüsünden dünyaya seslendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Batı dünyasına yönelik eleştirilerini yüksek perdeden dile getirdi. Bir kez daha Filistin'e destek mesajı verdi.

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