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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM kürsüsünden dünyaya seslendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM kürsüsünden dünyaya seslendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 09:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Batı dünyasına yönelik eleştirilerini yüksek perdeden dile getirdi. Bir kez daha Filistin'e destek mesajı verdi.
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