Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar | VİDEO

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sağlık Turizm, Güvenli Kent' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." açıklamasında bulundu.