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10.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklamalar
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız." dedi.
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