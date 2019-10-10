Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız." dedi.