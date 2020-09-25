Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi, Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nacy Pelosi'nin Başkan Donald Trump'a "Türkiye'de değilsiniz, ABD'desiniz" demesi üzerine, Ankara çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "İbretlik cehaletiyle @SpeakerPelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" mesajını paylaştı.

TÜRKİYE'Yİ ANTİ-DEMOKRATİK BİR ÜLKE GİBİ LANSE ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini değerlendiren Demokrat Partili Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında "Barışçıl bir geçiş süreci istiyoruz. Bu soruyu sormak zorunda kalmak bile çok üzücü" ifadesini kullandı. Pelosi, "Trump kaybederse barışçıl bir devir teslimini taahhüt etmeyi reddediyor. Sürpriz değil. Çünkü bilimi ve yönetimi küçümsüyor. Ancak Amerikan halkına güveniyorum ve Başkan Trump bundan kaçamayacak" dedi.

ABD'nin, Kuzey Kore ya da Suudi Arabistan olmadığını söyleyen Nancy Pelosi, "Kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong'a, Erdoğan'a... Türkiye'de değilsiniz, Kuzey Kore'de değilsiniz. Rusya'da ve Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Sayın Başkan Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve burası bir demokrasi ülkesidir. Neden ABD Anayasası'na göre ettiğiniz yemine bağlı kalmaya çalışmıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, postayla oy kullanma sisteminin sıkıntılara yol açacağı gerekçesiyle "Olacaklara bakacağız." yanıtını vermişti.

Bu cevabı, rakibi Demokrat Partili Başkan adayı Joe Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik tartışmaları alevlendirmişti.