Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız A Haber’de: İhtiyati tedbirler uygulanmalı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Uluslararası Adelet Divanı’nında sunum yaptı. Sunumun ardından A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Yıldız, “İşgal’in sona ermesi gerektiğini belirten bir sunum yaptık. Uluslararası toplum bu konuda gayret sarfetmeli” dedi.

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