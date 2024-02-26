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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız A Haber’de: İhtiyati tedbirler uygulanmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 14:16
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Uluslararası Adelet Divanı’nında sunum yaptı. Sunumun ardından A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Yıldız, “İşgal’in sona ermesi gerektiğini belirten bir sunum yaptık. Uluslararası toplum bu konuda gayret sarfetmeli” dedi.
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