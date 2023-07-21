21 Temmuz 2023, Cuma
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Dışişleri Bakan Fidan’dan telefon diplomasisi! Kur’an’a çirkin saldırı için telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'teki bu çirkin saldırıya ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarının yanı sıra Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Hakan Fidan'ın görüştüğü isimlerdi. Görüşmelerin detaylarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.