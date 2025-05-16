Diplomasinin kalbi Antalya’da attı! Türkiye-ABD-Suriye 3’lü zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı için Antalya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Daha sonra bakanlar, Suriyeli mevkidaşları Şeybani ile üçlü bir toplantı yaptı. Toplantıda, ABD-Suriye ilişkileri ve bölgenin geleceği ele alındı.

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