24 Nisan 2024, Çarşamba
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Diplomasi trafiği! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Masada hangi konular var?.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geliyor. Başkan Erdoğan, Steinmeier'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. Görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek. Ayrıca İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek..