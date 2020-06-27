Dijital oyunlarda 'İslamofobi' tehlikesi A Haber'de gün yüzüne çıktı

İslamofobi sokaklardan dijital mecraya kadar taşınırken, son olarak çocuklara da subliminal mesajlar doğrultusunda aşılanmaya başlandı. Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında dijital oyunlarda bulunan 'İslamofobi' tehlikesini aktardı.

Dijital oyunlar özellikle çocukların zihin dünyasını bulandırıyor. Çocukların zihin dünyasını kirlendiren bu oyunlar baştan sona subliminal mesajlar barındırarak dini, ahlaki ve insani birçok değeri de yerle bir ediyor.

İSLAM OYUNLARDA DA HEDEF ALINIYOR

Özellikle Batı menşeli oyunların büyük bir kısmında yer alan, İslam'a ait kutsal anlam ve öneme sahip birçok öğe kullanılarak oluşturulan oyunlar kullanıcıların algılarını alt üst ediyor aynı zamanda İslam ve Müslüman kimliği aşağılıyor.

Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında o tehlikeleri tek tek anlattı.