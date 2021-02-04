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Dijital faşizm nedir? Verilerimiz ne kadar güvende? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2021 13:17
Güncelleme:04.02.2021 13:38
Bugün sosyal medya platformlarından Facebook’un kuruluş yıl dönümü. Tüm dünyanın kullandığı bu sosyal medya platformları ne kadar güvenilir ya da kullanıcılar ne kadar güvende? Sosyal medyanın son günlerdeki keyfi sansür uygulamalarını ve özel verilerin ne kadar güvende olduğunu A Haber canlı yayınına katılan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan değerlendirdi. Prof. Dr. Levent Eraslan, “Dijital mecraların hiç birinde bizim verilerimiz güvende değil. Çok kısa ve net bir olay bu.” dedi.
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