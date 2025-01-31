DHKP-C sloganı ile sokak çağrısı! Yeni Gezi kalkışması planı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. İmamoğlu'na dört ayrı suçlama yöneltildi. Bu suçlamalar, tehdit, hakaret, terörle mücadelede görev yapan kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs. Adliye önünde DHKP-C sloganı atılırken polis müdahalesi gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktarırken canlı yayına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar ve avukat Zeki Arıtürk önemli değerlendirmelerde bulundu.

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