DHKP-C CHP’nin arka bahçesi mi? | ANALİZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve yolsuzluk dosyasını araştıran bilirkişiyi hedef gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı. İmamoğlu ifade verirken, kendisine destek olmak için dışarıda toplananlar, Çağlayan Adliyesi'ne adı verilen Savcı Mehmet Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin kullandığı sloganları attı. Detaylar analiz haberimizde...

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