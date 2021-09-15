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Devlet Denetleme Kurumu rapor yayınladı! Türk Hava Kurumu’nun borç bilançosu

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Giriş: 15.09.2021 09:02
Güncelleme:15.09.2021 09:03
Bu yaz Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarının ardından Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları tartışma konusu olmuştu. Devlet Denetleme Kurulu, THK'ya ilişkin denetimini tamamladı.

THK ENVANTERİNDE

- 21 yangın söndürme uçağı bulunuyor

- 15'i faal değil

- 6'sı bakımda

BANKALARA BORCU

- 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL

- 71 milyon 776 bin 909 Euro

- 484 bin 476 ABD Doları

- Toplam 2 milyar lira borcu bulunuyor

- 1330 gayrimenkulden 252'si ipotek durumda

THK HAVACILIK VAKFI ŞİRKETİNDEN

- 4'ü borca batık

- 4'ünün ise sermayesi kayıp durumda

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