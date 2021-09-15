Devlet Denetleme Kurumu rapor yayınladı! Türk Hava Kurumu’nun borç bilançosu

Bu yaz Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarının ardından Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları tartışma konusu olmuştu. Devlet Denetleme Kurulu, THK'ya ilişkin denetimini tamamladı.

THK ENVANTERİNDE

- 21 yangın söndürme uçağı bulunuyor

- 15'i faal değil

- 6'sı bakımda

BANKALARA BORCU

- 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL

- 71 milyon 776 bin 909 Euro

- 484 bin 476 ABD Doları

- Toplam 2 milyar lira borcu bulunuyor

- 1330 gayrimenkulden 252'si ipotek durumda

THK HAVACILIK VAKFI ŞİRKETİNDEN

- 4'ü borca batık

- 4'ünün ise sermayesi kayıp durumda