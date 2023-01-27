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DEVA Partisi'nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım Ali Babacan’a sert daldı: Partiyi nöbetçi HDP’ye çevirdi

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Giriş: 27.01.2023 00:35
DEVA Partisi’nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım, A Haber’e özel flaş açıklamalar yaptı. Babacan’ı ağır sözlerle topa turan Yıldırım, “Partisini nöbetçi HDP’ye çevirmiş, kendisi de HDP’nin 3. Eş genel başkanı gibi davranıyor.” dedi. İhraç edilmeden Babacan’ın suratına vurduğu gerçekleri de duyuran Malik Yıldırım, “Türkiye düşmanlarının söylemiş olduğu sözleri söylüyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir.” ifadelerine yer verdi.
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