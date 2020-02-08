Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyona gözaltı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yardım bahanesiyle bir kamyonetten atılan ve olumsuz görüntü oluşturan provokasyonla ilgili Valilik, terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.