Depremzedelere oy üzerinden hakaret! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den A Haber'de CHP'li Tekirdağ Belediyesi'ne tepki

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Kandemir, "Usta bir manipülasyoncu. Bu hastalık bütün kadrosuna da geçti" dedi.

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