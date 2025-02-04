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Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Hangi ilde kaç konut teslim edildi?

Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Hangi ilde kaç konut teslim edildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 09:20
Deprem bölgesindeki konut ve iş yerleri yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Peki şimdiye kadar kaç konut teslim edildi? İşte il il rakamlar…

İl

Konut

Köy Evi

İş Yeri

ADANA

6.700

117

ADIYAMAN

27.433

3.973

DİYARBAKIR

7.665

255

ELAZIĞ

8.149

685

GAZİANTEP

19.428

2.995

52

HATAY

40.586

5.554

27

K.MARAŞ

24.420

10.180

30

KİLİS

1.713

439

4

MALATYA

20.212

6.093

20

OSMANİYE

6.391

940

6

ŞANLIURFA

6.474

1.029

10
Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Hangi ilde kaç konut teslim edildi?
Hangi ilde kaç konut teslim edildi?
Hangi ilde kaç konut teslim edildi?
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