Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Hangi ilde kaç konut teslim edildi?

Deprem bölgesindeki konut ve iş yerleri yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Peki şimdiye kadar kaç konut teslim edildi? İşte il il rakamlar…

İl Konut Köy Evi İş Yeri ADANA 6.700 117 ADIYAMAN 27.433 3.973 DİYARBAKIR 7.665 255 ELAZIĞ 8.149 685 GAZİANTEP 19.428 2.995 52 HATAY 40.586 5.554 27 K.MARAŞ 24.420 10.180 30 KİLİS 1.713 439 4 MALATYA 20.212 6.093 20 OSMANİYE 6.391 940 6 ŞANLIURFA 6.474 1.029 10