04 Şubat 2025, Salı
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Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Hangi ilde kaç konut teslim edildi?
Deprem bölgesindeki konut ve iş yerleri yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Peki şimdiye kadar kaç konut teslim edildi? İşte il il rakamlar…
|
İl
|
Konut
|
Köy Evi
|
İş Yeri
|
ADANA
|
6.700
|
117
|
ADIYAMAN
|
27.433
|
3.973
|
DİYARBAKIR
|
7.665
|
255
|
ELAZIĞ
|
8.149
|
685
|
GAZİANTEP
|
19.428
|
2.995
|
52
|
HATAY
|
40.586
|
5.554
|
27
|
K.MARAŞ
|
24.420
|
10.180
|
30
|
KİLİS
|
1.713
|
439
|
4
|
MALATYA
|
20.212
|
6.093
|
20
|
OSMANİYE
|
6.391
|
940
|
6
|
ŞANLIURFA
|
6.474
|
1.029
|
10