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Depremzede öğrencilere burs müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Haber'de duyurdu

A Haber
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Giriş: 24.05.2023 12:05
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3.5 milyon çocuk eğitim dışında" iddiasının iftira olduğunu belirtti. Bakan Özer, depremzede öğrencilere burs verileceğini açıkladı.
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