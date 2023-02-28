28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremzede kiracılar ne yapmalı? TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber'de anlattı: Ücret iadesi talep edilebilir

Depremzede kiracılar ne yapmalı? TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber'de anlattı: Ücret iadesi talep edilebilir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2023 18:12
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde, binlerce konut kullanılamaz hale geldi. Evleri 'ayakta kalan' fakat hasar alan kiracıların merak ettiği sorulara TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber'de cevap verdi. Kiracıların mücbir sebep kapsamında ücret iadesi talep edebileceğini ifade eden Özelmacıklı, "Kiraya verilen taşınmazlar ayıplı duruma düşerse, mal sahilerinin bu ayıbı gidermesi gerekiyor. Kiracılar ihtarname ile mal sahiplerine durumu resmi olarak bildirmeli" diye konuştu. Mal sahiplerinin geri ödemeyi kabul etmemesi durumunda ise kiracıların alacak davası açması gerektiğini belirtti.
Kahramanmaraş’ta yeni deprem!
Kahramanmaraş'ta yeni deprem!
Depremzede kiracılar ne yapmalı? Ücret iadesi...
Depremzede kiracılar ne yapmalı? Ücret iadesi...
Erdoğan: 309 bin konut inşa edeceğiz
Erdoğan: 309 bin konut inşa edeceğiz
Kılıçdaroğlu’nu CHP’li Başkan çürüttü
Kılıçdaroğlu'nu CHP'li Başkan çürüttü
Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı
Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı
Çıkarma gemilerinde 32 ameliyat yapıldı
Çıkarma gemilerinde 32 ameliyat yapıldı
İstanbul’un deprem risk haritası!
İstanbul'un deprem risk haritası!
Erdoğan, Elbistan’da incelemelerde bulundu
Erdoğan, Elbistan'da incelemelerde bulundu
309 bin konutun inşaatına başlıyoruz
"309 bin konutun inşaatına başlıyoruz"
İşte TOKİ’nin 20 yıllık deprem çalışmaları
İşte TOKİ'nin 20 yıllık deprem çalışmaları
EYT mesaisi bugün başlıyor
EYT mesaisi bugün başlıyor
Cumhur İttifakı halkının yanında!
Cumhur İttifakı halkının yanında!
Daha Fazla Video Göster