Depremzede kiracılar ne yapmalı? TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber'de anlattı: Ücret iadesi talep edilebilir

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde, binlerce konut kullanılamaz hale geldi. Evleri 'ayakta kalan' fakat hasar alan kiracıların merak ettiği sorulara TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber'de cevap verdi. Kiracıların mücbir sebep kapsamında ücret iadesi talep edebileceğini ifade eden Özelmacıklı, "Kiraya verilen taşınmazlar ayıplı duruma düşerse, mal sahilerinin bu ayıbı gidermesi gerekiyor. Kiracılar ihtarname ile mal sahiplerine durumu resmi olarak bildirmeli" diye konuştu. Mal sahiplerinin geri ödemeyi kabul etmemesi durumunda ise kiracıların alacak davası açması gerektiğini belirtti.