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Depremin vurduğu 11 ilde devlet yaraları sarıyor! Tüm imkanlarla vatandaşa destek

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Giriş: 08.05.2023 21:12
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık asrın deprem felaketleri sonrası devlet tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor. Afet bölgesinde kalıcı konut çalışmalarını başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 142 bin konutun temelini atarken, toplamda 650 bin konutu teslim edecek. İşte detaylar...
Depremin vurduğu 11 ilde devlet yaraları sarıyor
Depremin vurduğu 11 ilde devlet yaraları sarıyor
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