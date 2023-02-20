Depremin en net görüntüsü araç kamerasında! Saatler tam 20.00'ı gösterdiğinde...

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem art arda meydana geldi. 3 dakikayla arayla meydana gelen depremlerden ilki, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Saatler tam 20.00'a geldiğinde yaşanan sarsıntı ve elektrik kesintileri depremin şiddetini gözler önüne serdi.