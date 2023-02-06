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Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

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Giriş: 06.02.2023 18:23
İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.
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