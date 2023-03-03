03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremi saniyeler önce haber veriyor

Depremi saniyeler önce haber veriyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2023 11:47
Depremin önceden tahmin edilmesi herkesin isteği ama maalesef günümüz teknolojisiyle bu şu an yapılamıyor. Ancak deprem başladıktan sonra yaşanan bir takım sismik hareketler güçlü bir sarsıntının saniyeler önce farkedilmesini sağlayabiliyor. Altyapısı bu sisteme dayanan telefon programları da şu an herkesin gündeminde. Peki nasıl çalışıyor? Deprem anında nasıl kullanılmalı? Tüm detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremi saniyeler önce haber veriyor
Depremi saniyeler önce haber veriyor
Yeni faylar tespit edildi
Yeni faylar tespit edildi
İstanbul’un risk haritası! İşte 99 öncesi yapılan binalar
İstanbul'un risk haritası! İşte 99 öncesi yapılan binalar
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli
90’ları hatırlatan 2 Mart gecesi!
90'ları hatırlatan 2 Mart gecesi!
Deprem bütün köyü yerler bir etti!
Deprem bütün köyü yerler bir etti!
ÖSYM’den flaş açıklama
ÖSYM'den flaş açıklama
Müteahhit suçu depreme attı!
Müteahhit suçu depreme attı!
Yeni konutların inşası başlıyor
Yeni konutların inşası başlıyor
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon!
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon!
Akşener’den tepki: Ben kalkıp gideyim mi yani?
Akşener'den tepki: "Ben kalkıp gideyim mi yani?"
Hazinedar için hapis talebi!
Hazinedar için hapis talebi!
Daha Fazla Video Göster