03 Mart 2023, Cuma
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Depremi saniyeler önce haber veriyor
Depremin önceden tahmin edilmesi herkesin isteği ama maalesef günümüz teknolojisiyle bu şu an yapılamıyor. Ancak deprem başladıktan sonra yaşanan bir takım sismik hareketler güçlü bir sarsıntının saniyeler önce farkedilmesini sağlayabiliyor. Altyapısı bu sisteme dayanan telefon programları da şu an herkesin gündeminde. Peki nasıl çalışıyor? Deprem anında nasıl kullanılmalı? Tüm detaylar haberimizde...