Depremden 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı! O anlar A Haber kameralarında

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. A Haber'in bölgede yaptığı canlı yayında bir vatandaş tam 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. O anlar kameralara yansırken ekipler büyük sevinç yaşadı. İşte detaylar...