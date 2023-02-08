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Depremden 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı! O anlar A Haber kameralarında

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Giriş: 08.02.2023 22:02
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. A Haber'in bölgede yaptığı canlı yayında bir vatandaş tam 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. O anlar kameralara yansırken ekipler büyük sevinç yaşadı. İşte detaylar...
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