Depremden 1 gün önce yıkım kararı alınmıştı! Eda Apartmanı 120 kişiye mezar oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabaha karşı yaşanan 7.7'lik büyük depremde Hatay'da bulunan Eda Apartmanı da yerle bir olmuştu. 120 kişiye mezar olan o apartman ile ilgili çok acı bir detay ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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