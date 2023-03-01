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Depremden 1 gün önce yıkım kararı alınmıştı! Eda Apartmanı 120 kişiye mezar oldu

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 09:10
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabaha karşı yaşanan 7.7'lik büyük depremde Hatay'da bulunan Eda Apartmanı da yerle bir olmuştu. 120 kişiye mezar olan o apartman ile ilgili çok acı bir detay ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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