Depremde hasar gören cami yıkıldı

5,9'luk depremle sarsılan Düzce'de hasar gören evlerine giremeyen afetzedeler, dördüncü geceyi de AFAD ve Kızılay'ın kurduğu ısıtma sistemli çadırlarda geçirdi. Sarıdere köyünde ise hasarlı binalar yıkılıyor onlardan biri de bir cami. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar o noktadan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN