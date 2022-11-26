26 Kasım 2022, Cumartesi
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Depremde hasar gören cami yıkıldı
5,9'luk depremle sarsılan Düzce'de hasar gören evlerine giremeyen afetzedeler, dördüncü geceyi de AFAD ve Kızılay'ın kurduğu ısıtma sistemli çadırlarda geçirdi. Sarıdere köyünde ise hasarlı binalar yıkılıyor onlardan biri de bir cami. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar o noktadan aktardı.