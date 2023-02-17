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Depremde 260. saatte yeni mucize! Hatay'da 12 yaşındaki çocuk kurtarıldı

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Giriş: 17.02.2023 00:21
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.
Depremde 260. saatte yeni mucize!
Depremde 260. saatte yeni mucize!
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