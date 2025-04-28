Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan A Haber'de çarpıcı yorum! "Adalar fayı ölü bir fay"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken bir yandan da büyük Marmara depremi tartışmaların odağına yerleşti. 6.2'lik depremi daha önceden bilen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlana Sebep Sonuç programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy Adalar Fayı'nın ölü bir fay olduğunu belirterek "Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım. Doğu'ya doğru giden bir deprem yok. Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. Söylediklerim tahmin değil bilgi. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır." dedi.