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Deprem şehitleri anılıyor

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Giriş: 03.03.2023 08:45
Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde depremzedelerle bir araya geldi.
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