21 Temmuz 2023, Cuma
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Deprem konutları yükseliyor! Devlet milletinin yanında... İşte A Haber farkıyla örnek daire
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık asrın deprem felaketleri sonrası devlet tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor. Afet bölgesinde kalıcı konut çalışmalarını başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 142 bin konutun temelini atarken, toplamda 650 bin konutu teslim edecek. A Haber Adana’da artık son aşamaya gelinen afet konutlarını gözler önüne serdi.