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Deprem için o fay hattını işaret etti "7.0 şiddetinden büyük olabilir" diyerek uyardı! Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk A Haber'e konuştu

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Giriş: 22.02.2023 01:37
Güncelleme:22.02.2023 01:38
Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan deprem felaketlerinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. Depremler sonrası bölgede sarsıntılar sürerken Deprem Uzmanı Hüseyin Öztürk yeni depremin nerede olacağına yönelik olası ihtimalleri açıklarken depremin büyüklüğünün 7.0 büyüklüğünde olabileceğinin altını çizdi. Yeni depremler hangi şehirlerde olabilir? İşte detaylar...
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