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Deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Deprem fırtınası Türkiye'yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 11:57
Ege'de 6 günde 400'den fazla deprem meydana geldi. Deprem fırtınası ne anlama geliyor? Daha büyük deprem tetiklenir mi? Ege'de tsunami riski var mı? Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Deprem fırtınası Türkiyeyi etkiler mi? DEPREM FIRTINASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

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Deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi
Deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi?
Deprem fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
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