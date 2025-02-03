Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

OLASI MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bu bölgedeki deprem aktivitesi burayla sınırlıdır. Ne Marmara'daki beklenen büyük depremi etkileyebilir ne Anadolu'daki herhangi bir depremi tetiklemesi mümkün değil.

Buradaki bir fay İzmir'i bile Muğla'yı bile tetiklemez.