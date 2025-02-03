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Ege'deki deprem fırtınası Türkiye'yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Ege'de 6 günde 400'den fazla deprem meydana geldi. Deprem fırtınası ne anlama geliyor? Daha büyük deprem tetiklenir mi? Ege'de tsunami riski var mı? Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:58
Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümüne 3 gün kala Türkiye'nin batısı, Ege Denizi son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli.

DEPREM FIRTINASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Ege'de özellikle Santorini ile Amorgos Adaları arasındaki bölgede 28 Ocak'tan itibaren irili ufaklı en büyüğü 4,8 olmak üzere 400'den fazla deprem meydana geldi.

Ege’deki deprem fırt��nası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Ege'deki depremler Türkiye'yi etkiler mi? Daha büyük deprem tetiklenir mi? Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

"YOĞUN BİR BÖLGE"

Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem olduğunda o depremin jeolojik ortamına bakarız. Çok fazla aktif volkanın bulunduğu bir bölge burası. Faylar da var burada. Yoğun bir bölge. Geçmişte buralarda bu tür depremler oldu aylarca süren. Belli bir zaman sonra da durdu.

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

BİR DEPREM FIRTINASI

Normal şartlarda dünya ölçeğinde baktığımızda bu tür depremler ya bir volkanik çıkışın habercisi ya da volkanik patlamadan sonra gelişen depremler sınıfında değerlendiriliyor.

Hem sismik anlamda faya bağlı hem de volkanik aktiviteye bağlı bir deprem fırtınası diyebiliriz bunlara.

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

EGE'DE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Burada 1956 yılında bir deprem olmuş 7,5 büyüklüğünde. Bu depremden sonra bizim Ege kıyılarında Bodrum taraflarında 1-2 metreye varan tsunami gerçekleşmiş. Yani büyük ölçekte bir etkileri olmayacak Türkiye açısından burada büyük bir deprem olsa bile. Daha çok Santorini Adası ve etrafındaki dar ölçekteki yerleşimleri doğrudan ilgilendiren bir yer burası.

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Bizim Güney Ege kıyıları hem Girit tarafları Yunanistan'ın kıyıları tsunami etkisini görebilir. Deprem silsilesi büyürse bizim Ege kıyılarında bu tür problemler olur. O yüzde belki de tedbir anlamında bizim Güney Ege kıyılarındaki insanların biraz daha kıyıda içeride durmalarında fayda var bugünlerde.

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

"ÇOK DİKKATE ALMAK GEREKİYOR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Hem Yunanistan hem Türkiye bir deprem bölgesi. Ege Bölgesi'nde tsunami tehlikesi de var. Bu bölgede 6 tane büyük volkan var. Tarihsel dönem içinde de faaliyete geçmiş ama en sabıkalı yer şimdiki deprem fırtınasının olduğu yer ve Santorini Adası. Böyle bir yerdeki aktiviteyi çok dikkate almak gerekiyor. Çünkü bunlar suskun volkanlardı sönmüş volkanlar değil bunlar. Bu aktivite volkanizmaya işaret olabilir. En büyük 5 civarında kalabilir. Ama aylarca sürebilir bu deprem aktivitesi.

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

"6'YI GEÇEN BÜYÜKLÜKTE DEPREMLER OLABİLİR"

Hem Volkanik faaliyet olabilir hem Ege Denizi'nin içerisinde deprem meydana gelebilir. 6'yı geçen büyüklükte depremler olabilir.

Bu depremlerin çoğalması belki de bir volkanik faaliyetin öncesine işarettir. Ama bir volkanik faaliyetin olabileceğini söylemek için depremler yeterli değil.

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

"KÜLLERİ KIYILARIMIZA KADAR GELİR"

Volkanik faaliyet olursa hava ulaşımını etkiler. Aynı zamanda külleri kıyılarımıza kadar gelir. Küller Türkiye kıyılarına kadar düşer.

Volkanizma açısından önemli bir sürece girmiş olabilir.

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

OLASI MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bu bölgedeki deprem aktivitesi burayla sınırlıdır. Ne Marmara'daki beklenen büyük depremi etkileyebilir ne Anadolu'daki herhangi bir depremi tetiklemesi mümkün değil.

Buradaki bir fay İzmir'i bile Muğla'yı bile tetiklemez.

Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

DEPREM FIRTINASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

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