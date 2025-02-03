03 Şubat 2025, Pazartesi
Ege'deki deprem fırtınası Türkiye'yi etkiler mi? Beklenen Marmara depremini tetikler mi? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi
Ege'de 6 günde 400'den fazla deprem meydana geldi. Deprem fırtınası ne anlama geliyor? Daha büyük deprem tetiklenir mi? Ege'de tsunami riski var mı? Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:58