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Deprem bölgesine giden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Erbakan'ın kemikleri sızlıyor...

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Giriş: 10.03.2023 19:57
Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim turuna deprem bölgesi olan Malatya'dan başladı. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında bir depremzede kendisine tepki gösterirken "CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu soruyu duymazlıktan gelip aracına bindi. Depremzede vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na "Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" diyerek sözlerini yineledi. İşte detaylar...
Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu’na tepki
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