Deprem bölgesinde çalışmalar tam gaz! Sırada 350 bininci konut teslimatı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya gelerek deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Bakan Kurum, "Bugün itibarıyla konutların yüzde 70'i tamamlandı, her üç depremzededen ikisi evine kavuştu. 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi. İşte tüm detaylar…

