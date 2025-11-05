05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Deprem bölgesinde çalışmalar tam gaz! Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Deprem bölgesinde çalışmalar tam gaz! Sırada 350 bininci konut teslimatı var

Deprem bölgesinde çalışmalar tam gaz! Sırada 350 bininci konut teslimatı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 10:38
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya gelerek deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Bakan Kurum, "Bugün itibarıyla konutların yüzde 70'i tamamlandı, her üç depremzededen ikisi evine kavuştu. 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde çalışmalar tam gaz! Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturma!
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturma!
Kemal Kılıçdaroğlu yeni ofis açtı!
Kemal Kılıçdaroğlu yeni ofis açtı!
DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü
DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü
Babası ve oğlu ifade verecek
Babası ve oğlu ifade verecek
İşte 1998’de Siirt’te okuduğu şiir
İşte 1998'de Siirt’te okuduğu şiir
Burs-öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı!
Burs-öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı!
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
ABD askeri alanda gerçekten süper güç mü?
ABD askeri alanda gerçekten "süper güç" mü?
Lityum keşfiyle Nijerya’da güç dengesi değişti
"Lityum keşfiyle Nijerya’da güç dengesi değişti"
Afrika bölgesel rekabetin yeni güç odağı
“Afrika bölgesel rekabetin yeni güç odağı”
Bölgede en çok zulmü Müslümanlar gördü
"Bölgede en çok zulmü Müslümanlar gördü"
Daha Fazla Video Göster