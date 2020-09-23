Demirtaş hakkında yeni iddianame: 3 yıl hapsi istendi! Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef göstermişti

Son dakika haberine göre Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianeme düzenlendi. Demirtaş hakkında Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle 3 yıl hapsi istendi. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianeme hazırladı.

İşte A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un aktardığı bilgiler:

BAŞSAVCIYI HEDEF GÖSTERDİ

"Selahattin Demirtaş 7 Ocak tarihindeki duruşmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösteren bazı ifadeler kullanarak savunma gerçekleştirmişti. O duruşmada "Benimle ilgili operasyonun yöneticisi bizzat başsavcı" diyen Demirtaş, "Devran var, halk var, millet var" diyerek örgüte talimat izlenimi uyandıran bir savunma yapmıştı. İfadesinin devamında "Bugün-yarın farketmez bunun hesabı sorulacak." diyerek de tehdit etmişti.

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Bunun üzerine başsavcılık harekete geçti. Ve Demirtaş'ın ifadelerini yine aynı şekilde sosyal medya hesabından avukatlar aracılığıyla paylaşmış olduğu bazı mesajlar vardı. Bunlar incelendi. Ve bu kapsamda Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede şöyle söylendi: Bir açıdan şiddet çağrısı olduğu vurgulandı, diğer açıdan da nefret dili kullanarak terörle ilgisi, tanınmışlık düzeyi ve toplumu etkileme gücü dikkate alındığında Demirtaş'ın başsavcı Kocaman'ı hedef gösterdiğine vurgu yapıldı. Bu kapsamda kimlik bilgilerini paylaştığı için, örgüte talimat niteliği taşıdığı için TMK'nın 6. maddesi gereğince 3 yıla kadar hapis cezası istendi."