DEM’den Başak Demirtaş açıklaması: En güçlü aday! CHP’de aday krizi

Muhalefet cephesinde neler oluyor? CHP adaylarını açıklayacak mı? DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması geldi. Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, “İBB adaylığı için en güçlü isim Başak Demirtaş” dedi. Siyasetteki sıcak gelişmelerin detaylarını Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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