31 Mart 2024, Pazar
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DEM Partili Sırrı Sakık vatandaşı hedef aldı
Ağrı'da ise bu kez terör estiren partili değil direkt siyasetçi. DEM Partili Sırrı Sakık, oy kullanan güvenlik güçlerini ve vatandaşı hedef alarak "Siz kimsiniz ya? Hırsız var bu kentte hırsız var. Kürt coğrafyası bir İstanbul etmedi, bir Ankara etmedi. Sizin bu şehirle hiçbir ilişkiniz yok" ifadelerini kullandı. Ağrı'da DEM Parti Belediye Başkan Adayı Hazal Aras, okullara oy kullanmaya gelen asker ve polislere hakaretler etti.