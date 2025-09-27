''Değme Felek” türküsü nasıl yazıldı? 12 Eylül darbesi genç aşıkları nasıl ayırdı?

A Haber izleyicileri ve A Haber Radyo dinleyicilerinin ilgiyle takip ettiği Bir Türkünün Hikayesi programı bu hafta ekran gelen bölümden yürekleri dağlayan bir türküyü ele aldı. 12 Eylül 1980 darbesinde; demir kapılar ardında bile susmayan yüreklerden doğan bir türkü bu. Amasya'nın bağrından kopup gelen 'Değme Felek' ya da herkesin dilindeki adıyla Bugün Benim Efkârım Var türküsünün hikâyesini izliyoruz...

