İngiltere'den 16 yaş altına sosyal medya yasağı

Dünya genelinde dijitalleşmenin getirdiği tehlikelere karşı İngiltere’den tarihi bir hamle geldi. Avustralya’nın ardından İngiltere de 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak getirmeye hazırlanıyor. Başbakan Keir Starmer’ın "Çocuklarımızı korumak zorundayız" diyerek başlattığı bu dijital savaş, 2027 yılından itibaren yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Çocukların internet ortamındaki güvenliği için Londra hükümeti, dev teknoloji şirketlerine karşı bayrak açtı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra’dan bu devrimin perde arkasını aktardı.