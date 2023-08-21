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Dedeağaç'taki orman yangını kontrol altına alınamıyor! Yangın Türk köylerine ulaştı

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 18:27
Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan orman yangınları Türk köylerine kadar ulaştı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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